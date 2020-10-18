Еще три пациента скончались от коронавируса в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку о ситуации с коронавирусом на утро, 18 октября. Как стало известно, скончались еще три человека.

- У мужчины 1960 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1990 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, хронической болезни почек, артериальной гипертензии, вторичной дилатационной кардиомиопатии, вторичной легочной гипертензии, хронической сердечной недостаточности. У мужчины 1935 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония и острый респираторный дистресс-синдром, - рассказали в штабе.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен еще 179 кузбассовцам. Выздоровел 61 человек. Сейчас медицинскую помощь в стационарах получают 4059 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4676 человек.