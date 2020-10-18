Половина заболевших коронавирусом за сутки в Кузбассе проживает в трех городах Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около половины кузбассовцев, заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, проживают в трех городах. О территориях-лидерах сообщили в оперативном штабе.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 40, Кемерово – 25, Прокопьевск – 23, Белово – 18, Мыски – 15, Междуреченск – 14, Киселевск и Ленинск-Кузнецкий – по девять, Тяжинский муниципальный округ – семь, Промышленновский муниципальный округ – пять, Полысаево – три, Березовский, Гурьевский муниципальный округ, Таштагольский и Тисульский районы – по два, Кемеровский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа, Мариинский район – по одному.

Также стало известно, что 61 пациент выписан из больниц, всего в Кузбассе 8885 человек вылечились от коронавируса. Еще три пациента скончались, общее числолетальных случаев достигло 173.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 4059 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4676 человек.