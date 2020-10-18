Кузбасский анестезиолог рассказал, какими осложнениями грозит коронавирус. Фото: Оперштаб Кузбасса

Анестезиолог-реаниматолог Новокузнецкой клинической больницы № 1 Ярослав Боровков рассказал, как коронавирус воздействует на организм, и кому осложнения грозят в первую очередь. По словам медика, в группе риска пожилые люди и те, у кого есть ряд сопутствующих патологий.

По словам специалиста, сейчас в регионе снимаются ограничительные меры, открываются места с массовым скоплением людей – торговые центры, рестораны, кинотеатры. Но это не значит, что можно забывать о соблюдении профилактических мер – ношении масок, обработки рук антисептиками, соблюдении социальной дистанции.

Несоблюдение этих мер грозит более быстрым распространением коронавируса и тем, что медицина просто не справится с таким потоком пациентов. Такое было в самом начале пандемии в Европе и Америке.

- Наиболее распространенным клиническим проявлением заболевания является двусторонняя пневмония. В 3-4 процентах случаев развивается острый респираторный дистресс-синдром. У части больных развивается гиперкоагуляционный синдром с тромбозами и тромбоэмболиями, а также отмечается поражение других органов и систем – это печень, почки, центральная нервная система, миокард, эндокринная и иммунная системы, - отметил медик.

Ярослав Бороков добавил, что в основном от коронавируса страдают люди в возрасте и люди с сопутствующими патологиями, такими как сахарный диабет, бронхолегочные и сердечно-сосудистые заболевания.