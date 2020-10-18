Кузбасс попал в первую десятку страдающих от ожирения регионов Фото: Анастасия ОСИПОВА

Специалисты федерального Роспотребнадзора составили рейтинг регионов, чьи жители больше всего страдают от ожирения. Кузбасс в нем оказался в первой десятке.

Как рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова, среднестатистический россиянин сегодня потребляет калорий больше, чем тратит. Причем зачастую они не имеют питательной ценности и служат только для быстрого насыщения.

Избыточная масса тела сегодня наблюдается у 47,6 процента мужчин и 35,6 процента женщин, ожирение — у 19 и 27,6 процентов мужчин и женщин соответственно. Анна Попова отметила, что избыточная масса тела может привести к росту хронических заболеваний, проблемам с сердечно-сосудистой системой, гипертонии, диабету. Как выяснилось за последние полгода, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом.

-Если говорить о регионах, где ожирение наиболее распространено, то в первую десятку входят Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская области, Республика Алтай, Брянская область, Алтайский край, Тульская область, Еврейская автономная область, - отметила руководитель федерального ведомства.