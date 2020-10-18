Какие новые авиарейсы будут запущены из Кемерова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Кемерова этой осенью запущено несколько новых авиарейсов, а также анонсированы те, которые еще будут открыты. Об этом рассказали в министерстве транспорта и связи Кузбасса.

Так, с 11 октября начались прямые регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург – Кемерово – Екатеринбург на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. С 26 октября вводится зимнее расписание, и авиасообщение между Кемерово и Екатеринбургом будет выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Время вылета рейса ИН 1041 из Екатеринбурга — в 01.40, прилета в Кемерово — в 06.15. Время вылета обратного рейса ИН 1042 из столицы Кузбасса — в 07.15, прилета в столицу Уральского федерального округа — в 08.05. Для каждого города указано местное время.

С 30 сентября из кемеровского аэропорта летают самолеты SRJ-200 авиакомпании «ИрАэро» по маршруту Иркутск — Кемерово — Иркутск. По данным кемеровского аэропорта, рейсы выполняются по средам.

С 25 октября авиакомпания «СиЛА» возобновит полеты по маршруту Кемерово — Абакан по понедельникам, средам и пятницам

С 29 октября авиакомпания NordStar дополнительно начнет выполнять авиарейсы по маршруту Кемерово — Красноярск еще и по четвергам и субботам.

С 20 ноября дополнительно авиакомпания «Северный Ветер» планирует выполнять авиарейсы года по маршруту Санкт-Петербург — Кемерово — Санкт-Петербург на весь зимний период. Самолеты будут летать по понедельникам и пятницам.