Температура в Кузбассе упадет до -8 градусов Фото: Екатерина РОМАНОВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 19 октября. В ближайшие сутки температура в Кузбассе упадет до -8 градусов, а затем снова немного поднимется.

Так, в ночь на понедельник по области ожидается -3…+2 градуса, при прояснениях в отдельных районах температура упадет даже до -8 градусов. Днем воздух прогреется до -1…+4 градусов.

В эти сутки будет дуть западный ветер. Ночью он будет достигать скорости 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров. Днем он разовьет скорость 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах пойдут небольшие, а по югу умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Днем преимущественно будет без осадков, местами по востоку небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах гололедица.