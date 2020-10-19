В Кемерове продлили сроки перекрытия Притомского проспекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове продлено перекрытие проспекта Притомского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

-До 26 октября продлены сроки перекрытия основного съезда с проспекта Притомского на улицу Терешковой в сторону Кузбасского моста, - говорится в сообщении. - Временный объезд обустроен по ближайшему примыканию к проспекту Притомскому с разделением встречных транспортных потоков.