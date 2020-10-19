ГИБДД Кузбасса предупреждает об опасной погоде Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ГИБДД Кузбасса предупреждает о приближении опасной погоды. Автомобилистов и пешеходов ждут температурные качели и заморозки.

По сообщению ведомства, в ближайшие дни на территории региона ожидается более прохладная погода, в конце рабочей недели ожидается снег.

Во вторник, 20 октября, ночью ожидается -1..-6, днем +4…+9, ветер с порывами до 14- 17 метров в секунду. По северу днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром вероятны туманы. В среду ночью ожидается температура -4…+1, днем +10....+15, преимущественно без осадков.

В четверг, 22 октября, ночью будет +2…+7, днем +7…+12. Будет дуть ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. В пятницу, 23 октября, ночью ожидается -1…+4, днем +2…+7, днем ветер с порывами до 20 метров в секунд. Ожидаюся дождь, мокрый снег, снег.

-Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными на дороге, - отметили в ведомстве. - Водителям следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасного скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала. Помните о том, что на мокрой или заснеженной дороге, а также в гололед увеличивается тормозной путь транспортного средства.

Специалисты также предостерегли пешеходов от выхода на дорогу в неположенных местах. При движении в темное время суток и в непогоду ГИБДД рекомендует использовать световозвращающие элементы на вещах и верхней одежде, чтобы быть более заметными для автомобилистов.

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