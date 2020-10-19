Спасатели Кемерова вызволили 2-летнего ребенка из запертой квартиры. Фото: Администрация Кемерово

В Кемерове спасатели вызволили 2-летнего ребенка из запертой квартиры. Его мама буквально на пару минут вышла из дома.

В выходные диспетчеру Кемеровской службы спасения поступил сигнал о происшествии в Кировском районе. Звонила молодая женщина, которая рассказала, что ее двухлетний ребенок находится дома один. Малыш закрыл дверь на щеколду, когда его мама буквально на несколько минут вышла.

- Прибывший на место экипаж спасателей обеспечил доступ в квартиру. В комнате спокойно сидел мальчик и играл с игрушками. Медицинская помощь ребенку не потребовалась,- рассказали в Кемеровской службе спасения.

Также спасатели напомнили, что малолетних детей нельзя оставлять без присмотра взрослых даже на очень короткое время.