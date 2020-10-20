Водитель без прав и его пассажир погибли в ДТП в Кузбассе. ФОТО: областная Госавтоинспекция.

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось ночью в Прокопьевске.

Минувшей ночью в Прокопьевске произошло ДТП, в котором погибли два человека - водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry. Еще один пассажир иномарки серьезно пострадал. Как сообщает отдел пропаганды кузбасской Госавтоинспекции, предварительно стражи порядка установили, что около 4.00 водитель автомобиля двигался со стороны улицы Есенина в сторону улицы 10-й Микрорайон. Заходя на кольцо, он не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на бордюрный камень.

- В результате ДТП водитель иномарки, мужчина 31 года, и его пассажир, мужчина 45 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в ведомстве. - Еще один пассажир «Тойоты», мужчина 31 года, госпитализирован в тяжелом состоянии.

Автомобиль врезался в бордюрный камень. ФОТО: областная Госавтоинспекция.

Позже выяснилось, что мужчина не должен был садиться за руль автомобиля. Ранее его лишили права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом виде. Сейчас же стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.