Где в Кемерове появятся платные парковки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, где в областном центре появятся платные парковки. Они будут одним из элементов проекта «Интеллектуальная транспортная система города Кемерово».

Проект разработан совместно администрацией города и компанией ООО «РИПАС СПБ». Всего на внедрение системы запланировано потратить 72 миллиона рублей.

Что касается мест расположения платных парковок, то согласно техзаданию, опубликованному на портале госзакупок, они определены в границах улицы Мичурина, улицы Красноармейской, проспекта Кузнецкого и Притомской набережной.

«Проведено натуральное обследование улиц и дорог общего пользования в границах зоны платных парковок на территории города, выявлены объекты притяжения населения, определено количество и расположение парковочных мест. Всего получилось 2464 парковочных места», - говорится в проекте.

Для удобства автомобилистов планируют создать возможность оформить разные «степени пользователей» - от бесплатных социальных для лиц с ограниченными возможностями и транспорта оперативных служб и учреждений до платных резидентных парковочных разрешений, которые позволят водителям бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20.00 до 8.00, к примеру, в течение одного, двух или трех лет на выбор.

Для функционирования проекта требуется приобретение и установка оборудования - паркоматов, информационных табло, комплексов фиксации парковочных площадок. Для удобства и развития сервиса может использоваться мобильное приложение и сервисы городских информационных приложений.

Карта парковочных мест. Фото: Портал госзакупок

Вводить инновации будут постепенно, согласно проекту, первый этап должен завершиться к августу 2021 года.