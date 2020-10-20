При каких симптомах кузбассовцам нужно обращаться к врачам. ФОТО: кадр видео оперативного штаба

Все опасные симптомы, с которыми нужно обращаться к врачу, перечислила главный областной специалист по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева.

Как отметила Лариса Токарева, некоторые симптомы коронавируса требуют незамедлительной помощи со стороны врачей. Если дыхание становится затруднительным, нужно обязательно вызывать врача.

- Человек не может сделать полноценный вдох. Падает насыщение крови кислородом. Находясь в полном сознании, люди нуждаются в неотложной медицинской помощи, в кислородной поддержке. Все указанные жалобы возникают на фоне резкого ухудшения общего самочувствия, повышения температуры тела до высоких цифр, - рассказала Лариса Токарева.

Врач перечислила еще несколько опасных симптомов, при которых кузбассовцам требуется как минимум консультация специалистов. Это, например, выраженная интоксикация, головные боли, боли в мышцах, костях, глазных яблоках. Также должны насторожить покраснение глаз, тошнота, рвота и диарея.