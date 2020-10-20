Пять пострадали, один погиб: в Кузбассе произошло два ДТП с участием автобусов. Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе с разницей в полтора часа произошло сразу два ДТП с участием пассажирских автобусов. В результате пять человек получили травмы, один скончался.

В Междуреченске полицейские выясняют подробности двух инцидентов. Как рассказали в областной ГИБДД, первый случай произошел около 22.45. В проезде Горького произошла авария с участием легкового автомобиля Nissan Cefiro и автобуса ПАЗ. Предварительно, водитель иномарки из-за высокой скорости на справился с управлением на повороте дороги и выехал на встречку, где столкнулся с автобусом.

- В результате ДТП травмированы четыре человека: водители и пассажиры обоих транспортных средств. В момент аварии в автобусе, кроме водителя и кондуктора, никого не было, - сообщили подробности в ведомстве.

Вторая авария случилась в 1.15. Водитель Toyota Camry Gracia также не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и врезался в стоящий на обочине автобус НЕФАЗ. В результате водитель иномарки был госпитализирован с травмами различной степени тяжести, а женщина-пассажир легковой машины скончалась на месте.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства каждого из ДТП. По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в областной ГИБДД.

За девять месяцев 2020 года в Кемеровской области зарегистрированы 195 ДТП, причиной которых стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. В них 29 человек погибли, 291 получил травмы различной степени тяжести.