Грабитель-рецидивист грабил магазины и избивал прохожих в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

26-летний житель города Березовский ближайшие четыре года и шесть месяцев проведет в тюрьме. Такое наказание он получил за грабежи.

В начале декабря 2019 года в полицию Березовского обратился инвалид. Он рассказал, что в тот день, когда получил пенсию, к нему в квартиру ворвался мужчина и потребовал отдать карту. Не поверив, что на ней нет денег, преступник заставил инвалида дойти до банкомата и доказать, что счет пуст. А потом, пообещав избить, отобрал 2,5 тысячи рублей.

Через несколько дней в полицию обратился сторож пункта металла и рассказал, что на него также напал неизвестный и, угрожая расправой, потребовал отдать ему металлолом. Мужчина испугался, и отдал четыре мешка с ломом меди общим весом около 150 килограмм.

А в январе 2020 года такие же сообщения поступили из комиссионного и продуктового магазинов. В одном случае злоумышленник похитил из кассы 4 000 рублей, во втором около 20 000 рублей.

Вскоре оперативники установили личность и задержали нападавшего – он скрывался в доме бывшей сожительницы. Как оказалось в августе 2019 года мужчинина был приговорен к условному наказанию за разбой в Кировском районе. Но он продолжил преступать закон.

- Житель Березовского стал фигурантом многоэпизодного уголовного дела и по ходатайству следователя был заключен под стражу. Следствием установлено, что обвиняемый заранее готовил преступления. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила около 60 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

С учетом непогашенной условной судимости суд назначил ему четыре года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.