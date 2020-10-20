Спасатели освободили закованную в наручники девочку в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Кемеровской областной поисково-спасательной службы ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Вызволять ребенка, закованного в наручники, пришлось кузбасским спасателям. А заодно и выяснять, кто лишил девочку свободы.

Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера Кемеровской областной поисково-спасательной службы ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса». Звонивший сообщил, что в деревне Арлюк срочно требуется помощь девочке 2008 года рождения. Руки ребенка скованы наручниками, и самостоятельно снять их она не может.

Когда спасатели Юргинского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место, они действительно обнаружили девочку в наручниках. Как оказалось, она нашла их в сарае, решила поиграть, надела на себя, но расстегнуть и снять уже не смогла.

- Спасатели при помощи слесарного инструмента помогли снять наручники с ребенка. Медицинская помощь не потребовалась, - сообщает пресс-служба Кемеровской областной поисково-спасательной службы ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».