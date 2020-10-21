В Кузбассе предполагаемого убийцу нашли по ДНК спустя три года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе человека, подозреваемого в убийстве, удалось найти по анализу ДНК спустя три года. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Шокирующий инцидент произошел в 2017 году в Киселевске. В ноябре местные жители нашли на территории заброшенного дома тело 49-летнего человека с признаками насильственной смерти. Но найти преступника сразу не удалось, хотя оперативники прилагали к этому все усилия.

Исследовав одежду, которая была на трупе, они выявили ДНК неизвестного мужчины, но при проверке по федеральной базе данных геномной информации совпадений не было. Тем не менее работа продолжалась: сравнивались геномы всех людей, которые были ранее судимы. Результат был получен летом текущего года.

- При проверке по специализированным учетам выявлено совпадение ДНК-профиля 29-летнего мужчины, отбывающего за грабеж наказание в исправительной колонии, с ДНК-профилем неизвестного мужчины, обнаруженным на одежде потерпевшего. Осужденный не стал отрицать свою причастность к смерти 49-летнего мужчины, рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

А дальше уже всплыли жуткие детали. Скончавшийся пришел домой к знакомым, где в период его наказания проживала сожительница. Те распивали спиртное и предложили присоединиться, мужчина отказываться не стал. Но во время застолья он стал оказывать знаки внимания одной из присутствующих женщин, на что мужчины сделали ему замечание, избили его и выгнали из дома.

Этим дело не кончилось. Ходившие за спиртным собутыльники заметили выгнанного мужчину на улице, тот обругал их и стал убегать. Но безрезультатно – его догнали, избили и в бессознательном состоянии бросили во дворе заброшенного дома. Один из нападавших ушел сразу.

-В это время потерпевший пришел в себя и попытался оттолкнуть подозреваемого и встать. Последний разозлился и, подобрав осколок стекла, нанес им ранение потерпевшему по горлу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, - добавили в ведомстве.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.