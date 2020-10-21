На Кузбасс упадет метеоритный дождь. Фото: planetarium-moscow.ru

На Кузбасс надвигается метеоритный дождь, который можно наблюдать дважды в год. Жители области смогут увидеть Ориониды - звездные потоки, которые возникают весной и осенью.

В среду, 21 октября, можно будет наблюдать звездопад Ориониды. Ориониды - метеоры потока, рожденного шлейфом частиц, которые оставила после себя знаменитая комета Галлея. Они начали падать еще 2 октября, будто бы вылетая из созвездия Ориона (похожего, кстати, на песочные часы).

Наблюдать Ориониды можно будет вплоть до 7 ноября. Но пик их активности, которая начала возрастать с 16 октября, астрономы ожидают ночью 21 и 22 октября. Астрономы говорят, что можно увидеть около 20 падающих звезд в час при ясной погоде с местной полуночи до рассвета над юго-восточным горизонтом.

Кстати - не забудьте загадать желание.

Где наблюдать метеоритный поток. Фото: planetarium-moscow.ru

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