Поиски пропавшей в Кузбассе 16-летней школьницы завершились ночью

Поиски пропавшей в Кузбассе 16-летней школьницы прекращены. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Поиски 16-летней школьницы из Кузбасса официально прекращены. Об этом сообщили волонтеры.

Поздней ночью в среду, 21 октября, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей официальной странице в соцсетях сообщили о прекращении поисков 16-летней девочки из Прокопьевска. Она вышла из школы еще 15 октября и до недавнего времени о ее местонахождении ничего не было известно.

-Найдена, жива. Огромное спасибо всем откликнувшимся на поиск! – написали волонтеры сообщение в 2.26.

По этическим соображениям участники поисков не говорят, где и при каких обстоятельствах обнаружилась девочка.

Напомним, что сейчас продолжаются поиски 13-летней жительницы Кемерова Ксения Бродецкая, которая пропала еще 10 октября. В тот день ее видели в последний раз. Девочка ушла в неизвестном направлении и с тех пор на связь не выходила, а ее местонахождение не установлено.