Опасную пивнушку закрыли в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Мылось разливное оборудование в одном из пивных магазинов Яйского района или не мылось»? Суд не стал гадать, а приостановил работу оборудования, так как у владельцев магазина не было соответствующих документов.

Во время проверки Роспотребнадзора специалисты установили, что в магазине отсутствуют документы, которые подтверждают проведение мойки и дезинфекции разливного технологического оборудования. Кроме того, не оказалось и журнала, в котором указывались бы даты проведения мойки и дезинфекции и информация о проведении лабораторных исследований качества и безопасности реализуемой продукции.

Еще одно нарушение касалось условий хранения продуктов питания и разливных напитков: в торговом зале отсутствовал прибор измерения температуры и влажности.

- Яйский районный суд Кемеровской области назначил наказание в виде временного прекращения эксплуатации технологического оборудования, предназначенного для реализации розлива напитков сроком на 90 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Судебные приставы ОСП по Яйскому и Ижморскому районам приостановили эксплуатацию технологического оборудования.