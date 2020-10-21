Россельхозбанк планирует выдать до 100 миллиардов рублей сельской ипотеки в 2020 году

До конца 2020 года Россельхозбанк планирует выдать до 100 миллиардов рублей по программе льготной сельской ипотеке, рассказал Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов во время рабочей встречи с Президентом Российский Федерации Владимиром Путиным.

Одной из центральных тем обсуждения стали результаты работы Россельхозбанка по реализации государственной программы «Комплексного развития сельских территорий», предлагающей возможность приобрести недвижимость в сельской местности по льготной ставке в 2,7 процента годовых.

По словам Председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова, сельская ипотека подтвердила статус востребованной программы, в первую очередь у молодого поколения. По статистике банка, возможностью приобрести квартиру на льготных условиях уже воспользовались более 17 тысяч человек. При этом 40 процентов заемщиков – это люди в возрасте до 30 лет.

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