Информацию о 173 новых заболевших кузбассовцах опроверг оперштаб Фото: Иван МАКЕЕВ

В оперативном штабе Кузбасса опровергли информацию о 173 новых заболевших коронавирусом кузбассовцев. По его данным, это число не соответствует действительности.

Как сообщает оперштаб, число заразившихся было несколько больше, чем сообщалось ранее.

- По информации Роспотребнадзора, 20 октября при передаче сведений в оперативный штаб произошла техническая ошибка. Количество больных на 20.10.2020 составило 13 476, за сутки - 182, - сообщает оперативный штаб.

Напомним, что на утро 21 октября эти цифры также изменились. Согласно последним данным, за минувшие сутки заболели еще 176 человек. Общее число кузбассовцев, у которых за все время пандемии выявили коронавирус, достигло 13 652 человек.