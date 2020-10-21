Нетрезвый кузбассовец в порыве чувств разбил стекло в автобусе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Междуреченска решил отправиться в родной город из Новокузнецка на автобусе. Однако вместо того, чтобы попасть домой, он оказался в отделении полиции.

Пассажиры междугороднего автобуса, который следовал из Новокузнецка в Междуреченск, были не очень довольны соседством с нетрезвым мужчиной. От него не только исходил неприятный запах - он сам был настроен на конфликт. Нетрезвый кузбассовец стал задирать пассажиров, оскорблял их и водителя нецензурной бранью.

Когда терпение лопнуло, водитель остановил автобус и потребовал у неадекватного мужчины покинуть салон. Тот вышел, но затаил обиду. И чтобы отомстить водителю и пассажирам, поднял с земли камень, бросил в автобус и разбил боковое стекло. Позже оказалось, что у 40-летнего дебошира за плечами имеются судимости.

- В отношении жителя Междуреченска полицейские составили протокол о мелком хулиганстве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Решением мирового судьи нарушителю назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.