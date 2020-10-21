Заболевший коронавирусом Сергей Цивилев рассказал о своем самочувствии. Фото: Пресс-служба АПК

Вечером 21 октября губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о том, что у его супруги оказался положительным тест на коронавирус.

Сергей Цивилев рассказал о самочувствии.

- Внешние явления у нас одинаковые: температура, катаральные явления, легкий кашель, -отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор сообщил о том, что принял решение о самоизоляции. Течение болезни в настоящее время позволяет проходить курс лечения дома. Также Сергей Цивилев отметил, что он продолжает работать – правда, дистанционно.

- Коронавирус – реальность. Заболеть им может каждый. Поэтому еще раз обращаюсь к вам с просьбой соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, - обратился губернатор к жителям региона. – Врачи сейчас работают на пределе. Мы должны с огромным уважением относиться к их труду. Они сейчас – наша главная защита. Берегите себя и своих близких