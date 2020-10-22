На химпредприятии в Кузбассе использовали опасные вагоны-цистерны Фото: Сергей ГАПОН

Опасные грузы на химическом предприятии в Кузбассе перевозили в цистернах, у которых истек срок службы. Сейчас использование двух цистерн приостановлено.

Во время проверки на химпредприятии специалисты Сибирского управления Ростехнадзора установили, что здесь в технологическом процессе участвуют сразу два просроченных вагона-цистерны. У одного из них срок службы истек 1 марта 2018 года, а у второго – 1 августа 2017 года. При этом в цистернах перевозили опасный груз пропиленоксид, не имея на то положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

- Заводский районный суд города Кемерово установил вину общества с ограниченной ответственностью в нарушении требований промышленной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности технических устройств с истекшим сроком эксплуатации двух вагонов-цистерн сроком на 90 суток, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам приостановили деятельность вагонов-цистерн, а в дальнейшем будут проводить проверки на предмет надлежащего исполнения судебного решения.