Плановых больных в поликлиниках будут принимать три дня в неделю Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Для того чтобы сократить очереди в поликлиниках, в министерстве здравоохранения Кузбасса разработали маршрутизацию пациентов.

С началом осени очереди в поликлиниках, и так существенно выросшие за время пандемии коронавируса, стали еще больше. Для того чтобы обеспечить максимальный комфорт пациентам и разгрузить врачей, в министерстве здравоохранения разработали систему маршрутизации. Как оказалось, самый большой наплыв пациентов наблюдается в понедельник и пятницу, когда одновременно обращаются за помощью и плановые пациенты, которым, например, нужно получить рецепт или пройти диспансеризацию, и те, у кого имеются признаки ОРВИ.

- Мы вместе с поликлиническими медицинскими организациями перестраиваем их работу. В понедельник и пятницу будет осуществляться преимущественно прием по неотложным показаниям, а основная работа с плановыми пациентами переносится на средние дни недели - со вторника по четверг, - отметил Алексей Цигельник. - Это позволит высвободить силы врачей, фельдшеров поликлинических медицинских организация для того, чтобы усилить наши эпидемические бригады в первые и последние дни недели.