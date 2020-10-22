Кемеровчанин заразил ВИЧ-инфекцией трех женщин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Кемерова заразил ВИЧ-инфекцией трех женщин. При этом, вступая в интимную связь, он знал о своем заболевании.

В полицию обратилась 25-летняя горожанка и сообщила, что 31-летний сожитель заразил ее ВИЧ-инфекцией. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательства выяснилось, что гражданский супруг девушки знал о поставленном ему диагнозе еще до встречи с ней, однако не посчитал нужным сообщить. При этом раньше он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

- После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено на рассмотрение в суд, который признал фигуранта виновным и приговорил его к трем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.