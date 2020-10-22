Пациентов поликлиник распределили по разным зонам в Кузбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе идет активное изменение работы медицинских организаций, чтобы иметь возможность оказывать помощь как тем, кто имеет признаки ОРВИ, так и тем, кому нужен плановый прием специалиста.

Для того чтобы избежать распространения коронавируса, в кузбасских поликлиниках разделяют потоки пациентов, идет так называемая маршрутизация.

- Сегодня меняется характер работы наших амбулаторно-клинических организаций, - отметил Алексей Цигельник. - Те, кто был в них, знают, что там выделены «красные» и «зеленые» зоны. В «красных» зонах оказывается лечение больным с простудными заболеваниями, пневмониями. В «зеленых» же зонах преимущественно оказывают помощь узкие специалисты, проводится плановая работа.