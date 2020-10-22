Выставка рисунков из «красной зоны» открывается в Кемерове. ФОТО: рисунок Руслана Меллина

«Моя «больная» реальность» - так называется новая выставка, которая открывается в Кемеровском центре искусств. На выставке будут представлены рисунки, сделанные в ковидарии.

Пациенты и врачи, те, кто в тяжелом состоянии находится в реанимации и те, кто каждый день спасает жизни, - и те, и другие стали персонажами рисунков тушью, сделанных Русланом Меллиным, челюстно-лицевым хирургом. Врач два раза работал в ковидарии и во время отдыха между сменами создал серию графических рисунков. На каждом из них - боль и страх неизвестности, радость от хорошо сделанной работы, тяжелые - и для пациентов, и для врачей - будни ковидария.

Автор графических работ - хирург, с детства увлеченный рисованием. И если до ковидного госпиталя он отдавал предпочтение краскам, то, попав в «красную» зону, рисовал тушью.

Выставка серии рисунков откроется в Кузбасском центре искусств на улице Дзержинского, 6 в Кемерове 27 октября, в 16.00. Она будет работать в течение всего ноября.