Из-за коронавируса Кузбасс оставили без празднования Нового года. Фото: Пресс-служба АПК

Из-за коронавируса в Кузбассе сократят расходы на празднование Нового года, по крайней мере, масштабного. Высвобожденные средства планируется направить на поддержку системы здравоохранения региона.

Прошло совещание с участием губернатора Сергея Цивилева, который, напомним, накануне сообщал, что заболели и сейчас работает дистанционно. В формате видеоконференцсвязи муниципалитетам было предложено отказаться от закупки дополнительной иллюминации и искусственных елок, сократить количество ледовых и снежных фигур, а также пересмотреть траты на новогоднюю развлекательную программу. Перерасчет затрат на праздники уже начался.

-Наша задача — максимально поддержать систему здравоохранения Кузбасса. Сейчас во всех районах начинаются, а где-то уже состоялись закупки к предстоящим новогодним праздникам. Я предлагаю пересмотреть эти затраты. Разумеется, мы не будем отказываться от покупки подарков для детей-сирот и других социальных обязательств. Но необходимо перенаправить часть средств на нужды системы здравоохранения, так как именно это сейчас является первостепенным, - отметил Сергей Цивилев.