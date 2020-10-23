Прокопчанка без маски и сотрудник полиции конфликтовали на остановке. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Видео с конфликтом между женщиной и полицейским появилось в социальных сетях Кузбасса. О том, что предшествовало некрасивой сцене, запечатленной на видео, рассказали в полиции Кузбасса.

В соцсетях появилось видео, на котором сотрудник полиции грубо обращается с женщиной, силой заставляя ее сесть в машину. Та заявляет, что в машину садиться не собирается и просит дождаться мужа, отказывается называть свое имя и обещает снять побои.

В полиции Кузбасса прокомментировали инцидент. В пресс-службе ГУ МВД России отметили, что женщина находилась на остановке без маски, а когда к ней подошли сотрудники полиции, повела себя агрессивно и стала оскорблять их. Это привело к тому, что полицейские применили силу.

- Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Прокопьевску в ходе несения службы заметили на остановке женщину, которая нарушала нормы распоряжения губернатора Кемеровской области - Кузбасса. На неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения и предъявлении документов, удостоверяющих личность, женщина не реагировала, вела себя неадекватно и агрессивно, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В отношении 37-летней гражданки составлен административный протокол о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд.