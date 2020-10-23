За потоп в квартире кузбассовец отсудил у управляющей компании 114 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Кузбасса отсудил у управляющей компании 114 тысяч рублей за потоп в своей квартире. Сумму ущерба взыскали судебные приставы.

В Юрге один из жильцов многоэтажки столкнулся с неприятной ситуацией - его квартиру затопило дождевой водой с крыши. На ней как раз в то время подрядчик, нанятый управляющей компанией, проводил кровельные работы.

В результате подтопления в квартире был поврежден потолок, стены и пол, деформирован линолеум, промокли все личные вещи и мебель, произошло замыкание электропроводки.

- Актом обследования было установлено, что причиной протечки крыши явилось открытие подрядной организацией кровли площадью 300 квадратных метров, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области. - Пострадавший гражданин обратился в суд, его требования были удовлетворены.

Приставы ознакомили руководство УК с материалами исполнительного производства, сроком погашения задолженности и наказанием за отказ исполнить решение суда. Денежные средства были взысканы со счетов организации.