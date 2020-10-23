Кузбасские водители смогут досрочно выйти на пенсию Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Кузбасские водители получили возможность досрочно выйти на пенсию. Речь идет о тех, кто работает на городских пассажирских маршрутах.

Как рассказали в кузбасском отделении Пенсионного фонда России, водители автобусов, троллейбусов и трамваев, которые работают на регулярных городских пассажирских маршрутах и имеют требуемый страховой стаж, могут выйти на пенсию досрочно. В Кузбассе такую пенсию уже получает 1318 человек.

-Для досрочного выхода на пенсию в 55 лет мужчинам и в 50 лет женщинам они должны иметь страховой стаж 25 и 20 лет соответственно, - рассказали в учреждении. - Из этого стажа у мужчин должно быть отработано на регулярных городских пассажирских маршрутах не менее 20 лет, а у женщин - 15 лет.

В региональном ПФР подчеркнули, что досрочно выйти на пенсию не могут водители, работающие на пригородных, междугородних и специализированных маршрутах, а также водители, выполняющие заказные перевозки пассажиров по маршрутам, не относящимся к регулярным городским, водители ведомственного транспорта, осуществляющие перевозку работников предприятия.