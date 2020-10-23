Врач кузбасской больницы переболела коронавирусом и рассказала о последствиях. Фото: Оперштаб Кузбасса

Врач одной из кузбасских больниц перенесла коронавирус и рассказала о его течении и последствиях. Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Заведующая отделением патологии новорожденных Кузбасской клинической больницы Светлана Цигельник несколько дней назад выписалась из инфекционной больницы в Кемерове. Несмотря на наличие пневмонии, кислород ей, как тяжелым больным, не понадобился.

- Самое изнурительное было для меня - это высокая температура, которая не поддавалась снижению привычными жаропонижающими средствами, - рассказывает женщина. - Такое полубессознательное состояние, когда даже сон не приносил облегчения. Любые действия - сесть покушать, попить воды, умыться - давались с таким трудом, с одышкой, с усталостью, что после этого приходилось 10-15 минут отлеживаться, восстанавливать силы.

По ее словам, так чувствовали себя и другие пациенты отделения. Светлана Цигельник вспоминает, что у даже у крепких мужчин порой наворачивались на глаза слезы беспомощности из-за невозможности самостоятельно пройти одну-две ступеньки по лестнице после очередного обследования.

- Сейчас, конечно, мое состояние гораздо лучше, - рассказывает медик. - Самым сложным для меня теперь остается пока подняться к себе в квартиру на третий этаж. Это длится минут 15, приходится пока останавливаться на каждом лестничном пролете. Я не хочу вызывать чувство жалости к себе. Я это говорю, чтобы подчеркнуть, каково приходится пациентам, болеющим коронавирусной инфекцией. И хочу подчеркнуть величайшую важность труда медицинских работников, которые занимаются в настоящее время лечением и выхаживанием пациентов с коронавирусной инфекцией.