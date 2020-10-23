Власти Новокузнецка анонсировали открытие бани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новокузнецкие власти анонсировали открытии общественной бани №11. Она возобновляет свою работу после длительного карантина.

-В соответствии с распоряжением губернатора Кузбасса Сергея Цивилева от 13 октября 2020 года № 159-рг в Кузбассе возобновляется работа бассейнов, бань и саун. В связи с этим в Новокузнецке с 24 октября начинает работу баня № 11, расположенная по адресу: 40 лет ВЛКСМ, 11в, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прийти и воздать должное водным процедурам горожане могут со среды по воскресенье с 11.00 до 20.00, при этом в среду и четверг пенсионеры смогут сделать это со скидкой.

В мэрии отметили, что баня будет работать с соблюдением всех рекомендацией с целью недопущения распространения коронавируса. Так, зал будет загружен не более чем на 50 процентов, записываться нужно будет заранее. Работники и посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию, а в помещении должна проводиться уборка с дезинфекцией каждые два часа.