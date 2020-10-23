В Кузбассе мужчину лишили глаза из-за места на парковке Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе мужчину лишили глаза из-за парковочного места. Он получил пулю в голову из травматического пистолета.

В Прокопьевске предъявлено обвинение 35-летнему горожанину, который из-за конфликта на парковке нанес тяжелую травму автомобилисту.

Инцидент произошел в начале года на стоянке около многоквартирного дома. Одному из автомобилистов не понравилось, что родственник потерпевшего припарковался на месте, которое он накануне расчистил от снега для своей машины. В ходе конфликта мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в голову оппоненту.

О произошедшем полицейские узнали от сотрудников больницы, куда был доставлен пострадавший с ранением глаза и ушибом головного мозга. Ему была проведена экстренная операция и удален глаз.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого и изъяли у него оружие. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что фигурант пытался убедить следствие в случайности произошедшего, собраны доказательства, опровергающие его показания, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Зачинщику конфликта грозит до 10 лет тюрьмы.