Где в Кемерове будут ходить 25 новых экологичных автобусов. Фото: пресс-служба АПК

В Кемерово поступило 25 новых экологичных автобусов, которые будут распределены по нескольким районным маршрутам. Транспорт теплый, бесшумный и оборудован для проезда инвалидов.

Низкополые НЕФАЗы –очередная партия, которую область получила по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость контракта составила более 153 миллионов рублей.

-В Кузбассе в этом году отремонтировали почти 400 км автодорог, в том числе 170 км — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участие в этой программе позволяет региону комплексно подходить к благоустройству: по отремонтированным улицам и трассам начинает курсировать новый комфортный и экологичный транспорт. Всего по итогам 2020 года в регион поступит 746 новых автобусов, а к 300-летию региона автопарк общественного транспорта обновится на 60 процентов, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Каждый автобус рассчитан на 80 человек, в салоне выполнена шумоизоляция, встроена система контроля состояния водителя, что обеспечивает дополнительную безопасность пассажиров. Также есть откидная платформа для подъема и спуска коляски, внутри предусмотрена зона для ее крепления.

Со 2 ноября новый пассажирский транспорт приступит к работе в Кемерове: 15 единиц техники будут задействованы на маршруте №23 (диспетчерский пункт «Северный» железнодорожный вокзал), 10 единиц на маршруте № 27 (диспетчерский пункт Комсомольский улица Кирова). Таким образом, жители Рудничного и Ленинского районов Кемерова будут добираться до центра города по улицам, отремонтированным в этом году по нацпроекту – проспектам Шахтеров, Комсомольскому, Химиков.