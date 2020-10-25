Дерзкие школьники ограбили киоск с мороженым в Новокузнецке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два подростка из Новокузнецка ночью захотели полакомиться мороженым. Не желая дожидаться открытия киоска, они решили забраться в него тайком.

14-летний подросток и его 15-летний товарищ повредили жалюзи и проникли в киоск, расположенный на одной из улиц Новокузнецка. Приятели похитили выручке – 2,5 тысячи рублей - и два торта-мороженого. Торты подростки съели, а деньги потратили. Ущерб составил порядка 3 000 рублей.

Кражу из киоска обнаружил владелец. Он тут же обратился в полицию, и стражи порядка вскоре установили личности дерзких похитителей мороженого.

- Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело о краже, которое влечет в качестве наказания лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме этого, в отношении родителей школьников инспекторы по делам несовершеннолетних составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Обе семьи поставлены на профилактический учет.