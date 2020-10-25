Три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе за минувшие сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще три кузбассовца, у которых ранее медики диагностировали коронавирус, умерли. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

По данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки скончались еще три пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Помимо COVID-19, у всех троих имелись сопутствующие заболевания.

У мужчины 1980 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1966 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа, хронического пиелонефрита.

У мужчины 1953 года рождения из Таштагола развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической сердечной недостаточности.

Общее число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом достигло 197 человек.

Отметим также, что на утро 25 октября коронавирус выявили еще у 173 жителей региона. Общее число заболевших достигло 14 351 человека. 4345 из них в настоящее время находятся на лечении, а 9809 уже выздоровели и выписаны из больниц. Кроме того, 5805 человек находятся под медицинским наблюдением.