Названы города с наибольшим числом заболевших коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

На утро 25 октября, по данным оперативного штаба, в Кузбассе выявили еще 173 случая заболевания коронавирусом. Лидерами по числу заболевших оказались Новокузнецк и Кемерово.

Больше всего заболевших в Новокузнецке. Здесь коронавирус подтвердился у 43 горожан. В общей сложности число заболевших достигло 2993 человек.

В Кемерове 26 новых заболевших, а общее число с начала пандемии – 2866 человек. В Кемеровском муниципальном округе – четыре новых заболевших.

В Ленинске-Кузнецком диагноз подтвердился у 23 горожан. Общее число заболевших – 594. В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе - два новых заболевших.

В Белове – 21 новый пациент с коронавирусом. В общей сложности, с начала пандемии здесь заболели 827 человек. В Беловском муниципальном районе - два новых заболевших.

В Мысках COVID-19 подтвердился у 15 человек. С начала пандемии – у 260 человек.

В Междуреченске и Осинниках по семь новых заболевших. Общее число пациентов с коронавирусом с середины марта – 1642 и 477 человек соответственно.

В Полысаеве – четыре новых заболевших. Общее число – 150 заболевших.

В Анжеро-Судженске и Прокопьевске – по три новых случая заболевания.

По два человека пополнили списки больных с коронавирусом в Промышленновском и Крапивинском муниципальных округах, а также в Березовском.

По одному новому случаю заболевания в Калтане, Краснобродском и Киселевске, а также в Топкинском, Ижморском, Юргинском и Яйском муниципальных округах.