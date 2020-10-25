Осторожно, гололед: МЧС предупреждает кузбассовцев о непогоде Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупреждает жителей Кузбасса о непогоде, которая придет в регион 26 октября.

На территории региона 26 октября будет царить непогода. Ожидается снег и дождь со снегом, гололедица на дорогах. Кроме того, может быть ограничена видимость до 1000 метров и меньше.

В ночь с 25 на 26 октября ожидается -4…+1 градус, местами до -9. В Кемерове температура воздуха будет держаться в пределах -2…-4 градусов. Пройдет снег и мокрый снег, на дорогах – гололедица. Осадки сохранятся и днем. Правда, воздух прогреется до +2…+7 на территории области и до +2…+4 в Кемерове. порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.