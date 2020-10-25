Губернатор Кузбасса снял с должности начальника теруправления Минздрава Фото: Алексей БУЛАТОВ

От должности отстранен начальник территориального управления министерства здравоохранения Кузбасса Олег Евса. Такое решение принял губернатор региона Сергей Цивилев.

Об отстранении от должности Олега Евсы стало известно 25 октября.

«За допущенные ошибки в организации оказания медицинской помощи населению Новокузнецка и юга области, по решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева отстранен от должности начальник территориального управления Министерства здравоохранения Кузбасса Олег Евса», - говорится в сообщении, которые было размещено на сайте регионального минздрава.

На должность руководителя территориального управления назначен Виталий Херасков. Ранее, с 2019 года, он возглавлял Новокузнецкий филиал Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени Барбараша.

Виталий Юрьевич Херасков родился в 1969 году в Кемерове. В 1993 году окончил Кемеровский государственный медицинский институт. Имеет стаж работы в кузбасском здравоохранении более 20 лет.