Пенсионерка из Кузбасса обманула телефонных мошенников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Прокопьевска едва не стала жертвой телефонных мошенников. В самый последний момент ей самой удалось обмануть их.

62-летняя пенсионерка очень удивилась, когда ей позвонили из службы безопасности банка и сообщили, что кредит на ее имя одобрен. Горожанка была удивлена потому, что никаких заявок она не подавала. Тогда незнакомец предложил проверить персональные данные, и женщина сообщила ему свое имя, фамилию, отчество, реквизиты банковской карты и даже пароль из СМС.

Во время разговора женщина засомневалась, что ей звонят из банка, а потом вспомнила и предупреждения о мошенниках и тут же положила трубку. После этого прокопчанка отправилась в банк, и ей подтвердили, что через личный кабинет совсем недавно был оформлен кредит, и деньги уже поступили на ее счет.

- Злоумышленник не успел похитить деньги. Специалисты кредитной организации помогли пожилой женщине составить заявление на отказ от кредита. В результате заем был аннулирован, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузбасские полицейские обращают внимание граждан на то, что звонок якобы из службы безопасности банка под предлогом блокировки или предотвращения несанкционированного списания денежных средств, предотвращения нелегального оформления кредита - стандартная уловка злоумышленников. Не передавайте никому CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа, которые приходят в СМС-уведомлениях, не устанавливайте по совету собеседников на компьютеры и смартфоны программы, не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.