За неизмеренную температуру кузбасская компания заплатит 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заплатить штраф за выполнение в неполном объеме мероприятий по предотвращению коронавируса придется мариинской компании. Размер штрафа хоть и ниже минимального, но все равно внушительный.

Специалисты Роспотребнадзора во время одной из проверок установили, что в АО «МариинскАвтодор» не в полной мере озабочены здоровьем работающих. Так, с 11 апреля по 18 сентября 2020 года не измеряли температуру сотрудникам в начале и конце рабочего дня. Кроме того, оказалось, что персонал, который должен проводить дезинфекцию, не прошел профессиональную подготовку и аттестацию по организации дезинфекционного режима.

Уже после того, как началось административное расследование, в компании приобрели бесконтактный термометр, провели профподготовку и аттестацию персонала. Это, а также материальное положение компании, позволило несколько снизить величину штрафа.

- Административный штраф для юридических лиц за совершение такого вида правонарушения составляет от 200 до 500 тысяч рублей, но суд, приняв во внимание ряд обстоятельств, назначил штраф ниже минимального размера - 100 тысяч рублей, - отметил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.