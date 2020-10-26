В лобовом ДТП с грузовиком в Кузбассе погиб водитель легковушки. ФОТО: Инстаграм, dtp_kuzbass

Смертельное ДТП произошло вечером в воскресенье, 25 октября в Кузбассе. Здесь столкнулись грузовой и легковой автомобили.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП в Гурьевском районе. Камера запечатлела грузовой автомобиль, стоящий на обочине дороги. Передняя его часть повреждена. С другой стороны дороги в кювете находится легковой автомобиль, тоже имеющий серьезные повреждения. И оттуда раздаются крики о помощи.

Подписчики отметили, что водитель легковушки скончался на месте, а вот пассажир, который там же находился, на момент приезда кареты скорой помощи был жив. Также подписчики отмечают, что состояние дороги из-за погодных условий в этот вечер оставляло желать лучшего.

Грузовик также получил повреждения. ФОТО: Инстаграм, dtp_kuzbass

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Официальный комментарий на момент публикации получить не удалось.