Женщину в овраге обнаружили кемеровские спасатели. ФОТО: пресс-служба Кемеровской службы спасения

Глубокой ночью кемеровским спасателям пришлось выезжать на срочный вызов. Помощь потребовалась женщине, которая упала в овраг.

54-летняя жительница Кемерова возвращалась поздно вечером от друзей домой. Она решила немного сократить путь и пошла неизвестной дорогой. Внезапно кемеровчанка поскользнулась и упала. Да так неудачно, что скатилась по склону оврага в кустарник и не смогла ни подняться, ни выбраться оттуда. Тогда она позвонила в Кемеровскую службу спасения.

Звонок поступил в 1.00, и спасатели тут же отправились на помощь. Точного местоположения женщина назвать не смогла, поэтому спасатели около 30 минут ходили примерно в том месте, где могла идти пострадавшая. Обследуя тропинку от улицы Полевой до улицы Сибиряков-Гвардейцев, они услышали крики о помощи и вскоре обнаружили женщину. Ее ноги были зажаты между ветками кустарника.

- Специалисты освободили пострадавшую от веток, уложили на жесткие носилки и транспортировали до кареты скорой помощи. У кемеровчанки диагностировали два перелома: коленного и голеностопного суставов, - сообщает пресс-служба Кемеровской службы спасения.