Северный ветер принесет в Кузбасс морозы до -10 градусов Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Погода в начале недели в Кузбассе будет переменчивой: внезапное для конца октября тепло сменится резким похолоданием. И все это будет сопровождаться сильным порывистым ветром.

В ночь на вторник, 27 октября, синоптики прогнозируют -2… +3 градуса. Пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем дожди ожидаются на севере региона. Юго-западный ветер усилится днем, и его порывы будут достигать 17 метров в секунду. А воздух прогреется до +3… +8, а местами и до +13 градусов тепла.

Ночь на среду, 28 октября, будет также тепло: 0… +5 градусов. Ветер сохранит порывистый характер, однако днем сменит направление на северо-западное и усилится при порывах до 24 метров в секунду. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Днем - температуру +4… +9. Однако к вечеру в регионе начнется похолодание.

В ночь на четверг, 29 октября, ожидается -3… -8 градусов, да и днем столбики термометров поднимутся не выше 0… -5 градусов. Ветер вновь сменит направление - на северное. Однако днем он станет постепенно стихать, а его порывы не превысят 18 метров в секунду. В течение дня и ночи в регионе пройдет снег и мокрый снег.

И уже в ночь на пятницу, 30 октября, в регион придут первые сильные морозы: ожидается до -10 градусов ночью. При этом местами пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер сохранит порывистый характер, но будет менять направление с северо-западного на юго-западное. Днем ожидается от одного до шести градусов мороза.