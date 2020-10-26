Медики: Почему не стоит заниматься самолечением коронавируса

Заведующая поликлиникой № 6 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Татьяна Мамонова рассказала, почему не стоит заниматься самолечением коронавируса. Спрос на лекарства от этой инфекции сейчас очень высокий.

- Никакого коллапса в фармпромышленности нет. Но панические настроения в социальных сетях, отдельные новости в СМИ провоцируют людей скупать в аптеках лекарственные средства, в которых они не нуждаются и которыми они никогда могут не воспользоваться. Важно понимать, что частичное или временное отсутствие данных групп лекарственных препаратов в отдельных аптеках создано искусственно - людьми, которые скупают лекарственные средства про запас, - отмечает специалист.

Татьяна Мамонова добавила, что сегодня COVID-19 до конца не изучен: меняются представления о возбудителе, корректируются схемы профилактики, лечения, изменяется перечень используемых препаратов. Поэтому те, кто сегодня закупает лекарственные средства впрок, лишает других, в том числе родственников, близких, знакомых и незнакомых, шанса выздороветь.

- Отдельные препараты очень специфичны и имеют ограниченный срок годности. Они не будут использованы вами никогда, и вы их просто выбросите,- добавляет медик. - Лекарственные препараты очень нужны при наличии показаний, когда человек действительно в них нуждается. На сегодняшний день в аптеках представлены все группы препаратов: это витамины, противовирусные, иммуностимуляторы, антиковидные, разнообразные группы антибиотиков, жаропонижающие и прочие. Будьте разумны. Дайте себе и людям шанс на выздоровление.