О продлении школьных каникул рассказали власти Кузбасса. ФОТО: кадр видеотрансляции Всекузбасского родительского собрания

Во время всекузбасского родительского собрания, которое проходило в режиме онлайн 26 октября, замгубернатора Елена Пахомова рассказала о том, как будут организованы каникулы в школах.

Многих родителей волновал вопрос: продлятся ли каникулы из-за перехода на дистанционное обучение или не отменят ли их вовсе. Отвечая на этот вопрос, замгубернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова отметила, что каникулы запланированы во всех образовательных учреждениях - согласно учебному плану.

- С 26 октября 396 школ Кузбасса перешли на каникулы. Со 2 ноября 256 оставшихся школ также перейдут на каникулы, - отметила Елена Пахомова. - Какое каникулярное время выбирается, мы можем только рекомендовать, а решение и выбор остается за советом школы. И советы школы вправе продлить каникулы для какой-то категории обучающихся. Обычно это касается начальных классов.

Также Елена Пахомова отметила, что после того, как завершатся каникулы, школьники продолжат обучение в дистанционном формате - до 22 ноября.