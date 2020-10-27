Среди сибирских регионов в Кузбассе меньше всех больных коронавирусом Фото: Екатерина РОМАНОВА

Как оказалось, в Кузбассе самая благополучная ситуация по числу заболевших коронавирусом. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как отметили в Центре, индекс заболеваемости составляется по числу заболевших на 100 000 человек. На сегодняшний день на каждые 100 000 жителей региона приходится 531,2 случая заболевания COVID-19. Даже несмотря на то, что за неделю индекс заболеваемости вырос на 45,7 пункта, величина недельного прироста остается одной из самых низких – ниже только в Новосибирской области.

В топ-20 регионов России с самым низким показателем заболеваемости Кузбасс занимает 12 место.

- Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — почти в шесть раз ниже показателей Республики Алтай, занявшей место «антилидера» в Сибирском Федеральном округе, - отметили в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.