Видео момента смертельного ДТП в Кузбассе появилось в сетях

Автомобиль врезался в бордюрный камень. ФОТО: областная Госавтоинспекция.

В соцсетях опубликовали кадры видео, на котором запечатлено дорожно-транспортное происшествие, обернувшееся смертью двух человек.

На кадрах видео снят тот самый момент, когда автомобиль, въезжая на кольцо, не поворачивает направо, а продолжает ехать прямо. Машина налетает на бордюрный камень, поднимается в воздух, а затем падает и переворачивается.

Напомним, ДТП произошло около четырех часов утра 20 октября в Прокопьевске. По данным областной Госавтоинспекции, водитель, заходя на кольцо, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на бордюрный камень.

- В результате ДТП водитель иномарки, мужчина 31 года, и его пассажир, мужчина 45 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в ведомстве. - Еще один пассажир «Тойоты», мужчина 31 года, госпитализирован в тяжелом состоянии.